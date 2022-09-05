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Kadıköy'de bariyere çarpan otomobil takla attı!

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#Trafik#Kadıköy#İstanbul
Kadıköyde bariyere çarpan otomobil takla attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 13:02

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 11.45 sıralarında Kadıköy Çevreyolu Fikirtepe Mevkii'nde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerleyen Merdi Çördük yönetimindeki 41 AH 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton ve çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilinden çıkartılan sürücü ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ARIZALANAN TAKSİYİ İTEREK YOLDAN KALDIRDI

Kaza nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sırasında trafik tek şeritten sağlandı. Bu sırada kaza yerinde bir taksinin arıza yapmasıyla trafik tamamen durdu. İtfaiye ekipleri arızalan aracı iterek yol kenarı aldı. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#Trafik#Kadıköy#İstanbul

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