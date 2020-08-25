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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de balıkçı oltasına takılan iki martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

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Kadıköy'de balıkçı oltasına takılan iki martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
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Kadıköy'de balıkçı oltasına takılan iki martıyı İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadıköy İskelesi yakınlarında meydana geldi. Denizde iki martının misinaya takıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri iki martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri denizdeki martıları karaya çıkardı. Ekipler balıkçı oltasına takılan martıları oltayı kesip kurtararak doğaya saldı. O anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri balıkçı oltasına takılan martıları bota alarak bir süre müdahale ettikleri görülüyor.

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