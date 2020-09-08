Kadıköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüsçüye ceza

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler minibüsler üzerinde denetim yaptı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetimler sırasında bir yolcu minibüsü durduruldu. Minibüs şoförünün fazladan 11 yolcu aldığı belirlendi. Araçtaki fazla yolcular minibüsten indirildi. Enes A. isimli minibüs sürücüsüne ceza kesildi.