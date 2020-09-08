MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüsçüye ceza
GeriGündem Kadıköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüsçüye ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüsçüye ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadıköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüsçüye ceza
Abone Olgoogle-news

Kadıköy'de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ve ayakta yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler minibüsler üzerinde denetim yaptı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetimler sırasında bir yolcu minibüsü durduruldu. Minibüs şoförünün fazladan 11 yolcu aldığı belirlendi. Araçtaki fazla yolcular minibüsten indirildi. Enes A. isimli minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle