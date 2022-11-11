Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de Avni heykeli devrildi, Sıdıka resmi boyandı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Sıdıka#Heykel
Kadıköyde Avni heykeli devrildi, Sıdıka resmi boyandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 12:07

Kadıköy'de karikatürist Oğuz Aral'ın Türk mizahına kazandırdığı Avni'nin heykeli devrilirken, duvardaki Sıdıka'nın resmi ise sprey boya ile karalandı. Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, "Sıdıka birkaç güne boyanacak, Avni heykeli de bakımı yapıldıktan sonra yerine konulacak" dedi.

Haberin Devamı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünde bulunan Karikatürist Oğuz Aral'ın eserlerinden Avni karakterinin heykeli yere düşürüldü, duvardaki Sıdıka karakterinin resmi ise sprey boya ile karalandı.

Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, "9 Kasım günü Avni heykelinin devrildiğini öğrendik. Bina içinde çalışırken, dışarı çıktığımızda heykel devrilmişti. Devrilme konusunda bizler, vatandaşlar, Kadıköylüler hassaslar. Bir şey mi oldu, düştü mü, düşürüldü mü? Daha öncesi bir çalınma durumu olmuştu acaba tekrar niyetlenmeme mi oldular diye bize de sordular. Heykel ağır bir heykel, yaklaşık 80-100 kilogram ağırlığında. Tek başına devrilecek bir heykel değil ama elimizde net bir bilgi de yok. Biz düşmüş vaziyette gördük. Şu an karikatür evinde heykel. Bakıma gidecek daha sonra Oğuz Aral'ın heykelinin yanına yerleştireceğiz" diye konuştu.

Kadıköyde Avni heykeli devrildi, Sıdıka resmi boyandı

Haberin Devamı

Karikatür Evi'nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka resmine de zarar verildiğini söyleyen Karçal, "Üzerine siyah boya atıldığını gördük. Bu da yaklaşık 1 hafta, 10 gün önce oldu. İkisi de aynı anda anılınca insanlarda karikatür evine yönelik bir şey mi var gibi anlaşıldı. Büyük ihtimal birbirinden bağımsız birbiri ile alakası olan şeyler değil" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Sıdıka#Heykel

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak