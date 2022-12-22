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Kadıköy'de asansör tacizcisi yakalandı

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#Kadıköy#Asansör#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 16:40

Kadıköy'de motosikletli Oğuzhan Ö.'nin farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.

Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti.

Kadıköyde asansör tacizcisi yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

Kadıköyde asansör tacizcisi yakalandı

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Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

Kadıköyde asansör tacizcisi yakalandı

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#Kadıköy#Asansör#Taciz

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