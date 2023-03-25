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Kadıköy'de aracı yanan sürücü gözyaşlarını tutamadı

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#Kadıköy#Cip#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 12:46

Kadıköy'de seyir halindeki cipte yangın çıktı. Aracını yol kenarında durduran sürücü Melisa E., yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken gözyaşlarını tutamadı.

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D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde saat 11.30 sıralarında ilerleyen Melisa E.'nin cipinin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden Melisa E., aracından inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yanan aracı gören diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sürücü Melisa E. itfaiyenin müdahalesini gözyaşı dökerek izledi. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi. Sürücü uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay yerine gelen yakınları, sürücüyü teselli etmeye çalıştı.

Sürücüye yardım eden Yılmaz Ahlat, "Yolda giderken araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Ben de arkasından geliyordum. yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama kaputu açamayınca başarılı olamadık. İtfaiye geldi büyümeden söndürdü. Sürücü panik yaptı ağlıyordu" diye konuştu.

 

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#Kadıköy#Cip#Yangın

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