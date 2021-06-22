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Gündem
Mustafa ESEN / Ä°STANBUL (DHA)
Haber GiriÅŸ: 22.06.2021 - 14:19 |  Son GÃ¼ncelleme:

KadÄ±köy'de 8'inci kattan düÅŸen yaÅŸlÄ± kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

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KadÄ±kÃ¶y'de 8 katlÄ± binanÄ±n 8'inci katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen ve Â alzaymÄ±r hastasÄ± olduÄŸu belirtilen 86 yaÅŸÄ±ndaki Suna TuÄŸtekin hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Suna TuÄŸtekin isimli 86 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n KadÄ±kÃ¶y, BostancÄ± Mahallesi'ndeki 8 katlÄ± binanÄ±n 8'inci katÄ±nda ailesi ile oturuyordu. AlzaymÄ±r hastasÄ± olduÄŸu belirtilen TuÄŸtekin, saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda yatak odasÄ±nÄ±n penceresinden dÃ¼ÅŸerek, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KadÄ±kÃ¶yde 8inci kattan dÃ¼ÅŸen yaÅŸlÄ± kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis yÃ¶nlendirildi. Polis, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak inceleme yaptÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta olduÄŸunu sÃ¶yleyen Rus bakÄ±cÄ±sÄ±, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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