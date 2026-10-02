Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CNN Türk Muhabiri Emel Telli'nin bölgeden aldığı ilk bilgileri şu sözlerle aktardı;

"Çok sayıda vatandaşların mahsur kaldığını görüyoruz. İnsan kaynaklı mı yangın çıktı bilinmiyor. Mahsur kalanlar evlerinin camlarından seslenerek yardım istedi. Yoğun duman her yeri sardı. Ölü var mı bilmiyoruz. 8 katlı bir binada çıktı yangın. Yangının çıkması ile birlikte kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanda maruz kalan vatandaşlar sedyelerle ambulansa götürülüyor. Vatandaşlar binadan çıkamadılar, soluğu evlerinin camlarında aldılar. "

Ayrıntılar Geliyor...

Gözden Kaçmasın AKOM ve Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve kuvvetli sağanak alarmı Haberi görüntüle