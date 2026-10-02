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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Yangın#İtfaiye Ekipleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 15:25

Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CNN Türk Muhabiri Emel Telli'nin bölgeden aldığı ilk bilgileri şu sözlerle aktardı;

"Çok sayıda vatandaşların mahsur kaldığını görüyoruz. İnsan kaynaklı mı yangın çıktı bilinmiyor. Mahsur kalanlar evlerinin camlarından seslenerek yardım istedi. Yoğun duman her yeri sardı. Ölü var mı bilmiyoruz. 8 katlı bir binada çıktı yangın. Yangının çıkması ile birlikte kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanda maruz kalan vatandaşlar sedyelerle ambulansa götürülüyor. Vatandaşlar binadan çıkamadılar, soluğu evlerinin camlarında aldılar. "

Ayrıntılar Geliyor...

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Kadıköyde 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

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#Kadıköy#Yangın#İtfaiye Ekipleri

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