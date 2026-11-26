İstanbul Kadıköy’de farklı tarihlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki M.S.Y., polis ekiplerince yakalandı. 5 kadın tarafından teşhis edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Eğitim Mahallesi’nde bir kişinin evlerinin önüne gittiği kadınlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen M.S.Y. (28), 25 Kasım’da Feneryolu Mahallesi’nde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheli, farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten beş kadın tarafından kesin olarak teşhis edildi.