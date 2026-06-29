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Kadıköy’de 47 gözaltı

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#Kadıköy#Onur Yürüyüşü#Gözaltı
Kadıköy’de 47 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 07:00

İSTANBUL Kadıköy’de, 24’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü için bir araya gelen gruba polis müdahale etti.

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3 basın mensubunun da arasında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Dün yapılması planlanan 24’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü öncesinde Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıkları, ilçe genelindeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile benzeri etkinlikleri yasakladı. Yasak kararına rağmen Kadıköy Caferağa’da bir araya gelen gruplar, farklı sokaklardan yürümek istedi. Ellerinde bayraklarla slogan atarak bir süre ilerleyen grup polis engeliyle karşılaştı. Zaman zaman sert müdahalelerin de yaşandığı olaylarda, 3 basın mensubunun da arasında bulunduğu 47 kişinin gözaltına öğrenildi.             

 

 

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#Kadıköy#Onur Yürüyüşü#Gözaltı

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