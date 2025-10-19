×
Kadıköy'de 4 engelli birey denize düştü! 1'i öldü, 3'ü kurtarıldı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 13:05

Kadıköy sahilindeki iskele yanında 4 engelli vatandaş denize düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı.

Kadıköy İskelesi Adalar Rıhtımında bugün saat 10.00 sıralarında iddiaya göre 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. O esnada gruptan biri denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Denize düşenleri gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi.

DENİZE DÜŞENLERİ SAHİL GÜVENLİK ÇIKARDI

Denize düşen kişilerden biri hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. Denize düşenleri sahil güvenlik ekipleri denizden çıkardı.

"4 KİŞİ VARDI, SAĞIR VE DİLSZİLERDİ!"

Görgü tanıklarından İbrahim Aydın, "Denize düşenleri bir asker arkadaş kurtardı. 4 kişi vardı sağır ve dilsizlerdi. Bir tanesi meraktan denize bakarken düştü. Diğerleri de kurtarmak için denize atladı. 3'ü kurtuldu" dedi.

Abbas Dursun ise, "Ben bağırınca insanlar koşarak geldi. Asker bir çocuk atladı, kurtardı. Ama bir tanesi vefat etti. 4 kişilerdi" şeklinde konuştu.

