Kadıköy'de 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi’nde Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kızı M.Y.‘yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y. (41) eve doğru yola çıktı.

O sırada 3 tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.’yi sıkıştırdı. Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.

ÇEVREDEKİLERİ BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ; KADIN BAYILDI

Bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kadın ise bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler yere yığılan kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli daha sonra 3 tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklı şüphelinin çocuğunun aracının olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü. Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı.

Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.