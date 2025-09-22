×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Tartışma#Bıçaklı Tehdit
Kadıköyde 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 13:41

Kadıköy’deki bir ortaokulun önünde okul çıkışı motosikletle giden bir kadını, 3 tekerlekli aracıyla yolda ilerleyen bir kişi sıkıştırdı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya çevredekiler de dahil oldu. Araçla giden kişi duruma tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekerek tehditlerde bulundu. Motosikleti kullanan kadının bayıldığı olay hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi’nde Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kızı M.Y.‘yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y. (41) eve doğru yola çıktı.

Kadıköyde 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

O sırada 3 tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.’yi sıkıştırdı. Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.

Kadıköyde 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

ÇEVREDEKİLERİ BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ; KADIN BAYILDI

Bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kadın ise bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler yere yığılan kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi.

Haberin Devamı

Kadıköyde 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

Şüpheli daha sonra 3 tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklı şüphelinin çocuğunun aracının olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü. Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı.

Kadıköyde 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kadıköyde 3 tekerli maganda dehşeti: Saldırdığı kadın bayıldı, çevredekileri bıçakla tehdit etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Tartışma#Bıçaklı Tehdit

BAKMADAN GEÇME!