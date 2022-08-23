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Kadıköy'de 3 kişiyi yumruklarla yere sermişti... 'O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum'

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#Kadıköy#Kavga#Demir Jason Long
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 16:46

Kadıköy'de Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long (33), kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Long "O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim" ifadelerini kullandı. Long, "Benim yaptığımda yanlıştı, onlarınki de yanlıştı. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" dedi.

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Olay, Rıhtım'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 7 yıldır Türkiye' de yaşayan ve bir spor salonunda çalışan Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra motosikletini park ettiği yere doğru yürümeye başladı. Motosikletine binen Long yoldaki 3 kişiden geçmek için yol istedi. İddiaya göre, gruptaki bir kişi yüzüne yumruk attı. Diğerlerinin de yumruk atmaya çalıştığını söyleyen Jason Long, 3 kişiyi yumruklarla yere düşürdü. Çevredekilerin de ayırmaya çalıştığı kavga, bekçilerin araya girmesiyle son buldu.

Kadıköyde 3 kişiyi yumruklarla yere sermişti... O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum

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"O AN BAŞKA BİR GÜÇ GELDİ"

Sosyal medyada 'motokurye çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yere serdi başlığıyla' paylaşılan görüntülerdeki Amerikalı fizyoterapist o anları anlattı. Long "Arkadaşlarla Kadıköy'deydim. Motosikleti park ettiğim yerden yola çıkmaya çalışıyordum. Bunlara rica ettim buradan 'geçebilir miyim' diye sordum. Yol istedim. Bir şey demeden direk yüzüme vurdu. Tırnağı gözüme geldi. Ondan sonra olanlar oldu. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim. Benim aslında öbür kişilerle derdim yoktu, sadece bir kişi ile derdim vardı. Ondan sonra arkadaşları arkadan gelerek yumruk atmaya çalıştı. Ortalık çok karıştı. Allahtan kimseye bir şey olmadı. Herkes o gece eve gitti. Ben şikayetçi olmadım, onlarda şikayetçi olmadı. Konu kapandı" dedi.

Kadıköyde 3 kişiyi yumruklarla yere sermişti... O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum

Long "Ben fizyoterapistim. Çok fazla boks geçmişim yok. Yaptık ama herkes gibi. Spor salonunda çalışıyorum ama daha çok sakatlıklarla uğraşıyorum. Sakatlanan insanları iyileştirmeye çalışıyoruz, sağlıkçıyız. Kimse kimseye dert olmasın zarar vermesin. Benim yaptığımda yanlıştı onlarınki de yanlıştı. Duyguları iyi kontrol etmek lazım. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" diye konuştu.

Kadıköyde 3 kişiyi yumruklarla yere sermişti... O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum

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 O ANLAR KAMERADA

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken, 33 yaşındaki fizyoterapistin kendisine yumruk atanları peş peşe yumruk atak yere düşürdüğü görülüyor. Bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.

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Kadıköyde 3 kişiyi yumruklarla yere sermişti... O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum

 

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#Kadıköy#Kavga#Demir Jason Long

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