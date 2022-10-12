Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 12:28

İstanbul Kadıköy’de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken,1 kişi yaralanmıştı. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binada gerekli incelemeler yapılarak, deliller toplandı. Ağır hasarlı haldeki apartman bugün belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Haberin Devamı

Patlama 9 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen patlama sonrası, yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra apartmanda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi de yaralandı.

Kadıköy’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün süresince delil toplama ve inceleme işlemleri yapıldı. Ağır hasar gören binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinde belediye ekipleri çalışmalara başladı. İş makinelerinin kullanıldığı yıkım, 2 saat sürdü. Yıkım sırasında polis ve belediye görevlileri çevrede önlem aldı. Binanın yıkımı ise drone ile havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Kadıköy’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç