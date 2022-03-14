KadÄ±kÃ¶yâ€™de 3 katlÄ± iÅŸ merkezinde yangÄ±n

Haberin DevamÄ±

KadÄ±kÃ¶y EÄŸitim Mahallesi UÄŸureli Sokak'ta 3 katlÄ± iÅŸ merkezi merkezinin otopark katÄ±nda bulunan elektrik panolarÄ±nda saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler binadakileri tahliye etti. YoÄŸun dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi binada mahsur kalan 2 kiÅŸi ise uzun sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± kurtarÄ±ldÄ±. Zemin kata inen ekipler Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.Â

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Ä°brahim Aksu, "YangÄ±n var diye dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. Otopark katÄ±ndaki araÃ§lara da sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸ. BÃ¼yÃ¼k panik oluÅŸtu. Ä°ÅŸ merkezi hemen boÅŸaltÄ±ldÄ±. Mahsur kalan 2 kiÅŸi de indirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ã‡ok fazla yoÄŸun duman gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. SanÄ±rÄ±m yanan araÃ§larÄ±n lastik dumanÄ±. Ä°Ã§eriden yaklaÅŸÄ±k bir 10 tane araÃ§ Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlardÄ±r ÅŸu ana kadar." dedi. Polis ekipleri yangÄ±n ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â