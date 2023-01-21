Kadıköy’de 242 scooter toplandı

Haberin Devamı

Belediye scooter’ların sahibi firmalara da 149 bin 314 TL ceza kesti. Özellikle Kadıköy’de sayıları hızla artan ve kaldırımları işgal eden elektrikli scooter’lara karşı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı harekete geçmiş ve scooter’lar için toplama kararı vermişti. Başkan Odabaşı’nın açıklaması sonrası salı günü başlatılan denetimlerle ilgili belediyeden yapılan açıklamaya göre ilk günden itibaren toplanıp belediyeye ait depolara kaldırılan scooter sayısı 242 olurken, scooter’lar için firmalara toplam 149 bin 314 TL ceza kesildi.

PAZARTESİ GÖRÜŞME OLACAK

scooter konusuna çözüm bulmak için firma yetkililerine davette bulunan ve belediyede toplu görüşme yapmak istediklerini açıklayan Başkan Odabaşı, “Belediyemizin yapıcı olma politikası gereği olarak muhatap firmaların görüşme taleplerine de kayıtsız kalmayacağız. Bu sebeple, kronikleşmiş soruna çözüm bulmak amacıyla scooter şirket temsilcilerini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Kadıköy Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.