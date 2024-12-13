×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Polis
Kadıköyde 2 emlakçı arasında silahlı çatışma: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 18:52

İstanbul Kadıköy'de iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti.

İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#Polis

BAKMADAN GEÇME!