Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma: 2 ölü

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Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti.

İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.