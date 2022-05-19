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Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu... Denizde Atatürk portresiyle Türk Bayrağı açtılar

#İstanbul#Kadıköy#Atatürk

İstanbul Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı düzenlendi. Dalgıçlar, İngiliz ressam Ned Pamphilon'un Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ile Türk Bayrağı'nı denizde açtı.

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy'de de coşkuyla kutlandı. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Türk Balık Adamlar Kulübü ve Piri Reis Üniversitesi tarafından Caddebostan Sahili'nde Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı etkinliği düzenlendi. Denize giren 18 dalgıç, İngiliz Ressam Ned Pamphilon'a ait 'At Sırtında Samsun'da adlı tablo ile Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyalandığı resim ve Türk Bayrağı'nı deniz altında açtı. Dalgıçlar daha sonra bayrak ve resimleri deniz yüzeyine çıkardı. Suyun içinde meşaleler yakan dalgıçlar, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Kadıköyde 19 Mayıs coşkusu... Denizde Atatürk portresiyle Türk Bayrağı açtılar

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Derinlere Saygı Dalış Topluluğu basın sözcüsü Alp Armutlu, "19 Mayıs 1919'da bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'da ateşlediği ruhu 103 yıl sonra tekrar yine burada Caddebostan'da, Türk Balık Adamlar Kulübü, Piri Reis Üniversitesi ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak tekrar yine gençlerle birlikte spor etkinliği düzenleyerek yaşatıyoruz. İngiliz Ressam Ned Pamphilon'a ait 'At Sırtında Samsun'da adlı tablo, Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ve Türk bayrağımızı denizin içinden suyun üstüne çıkarttık. Bunu 10 Kasım'larda, 29 Ekim'lerde, 19 Mayıs'larda gerçekleştirmeye ve bu etkinliği yapmaya özen gösteriyoruz. Amacımız, gençleri ve aynı zamanda denizle ilgilenen, deniz sporuna, denizin çevreciliğine, denizin temizliğine dikkat ve özen gösteren gençleri Atatürk çizgisi etrafında bir arada toplayabilmek. Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kadıköyde 19 Mayıs coşkusu... Denizde Atatürk portresiyle Türk Bayrağı açtılar

Dalgıçlardan Yağmur Alımlı "Bu gurur verici etkinlikte Balık Adamlar Derneği ve Derinlere saygı Platformu ile birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kadıköyde 19 Mayıs coşkusu... Denizde Atatürk portresiyle Türk Bayrağı açtılar

Öte yandan 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyalandığı resim ve Türk Bayrağı'nın denizde açılması havadan da fotoğraflandı.

Kadıköyde 19 Mayıs coşkusu... Denizde Atatürk portresiyle Türk Bayrağı açtılar

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#İstanbul#Kadıköy#Atatürk

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