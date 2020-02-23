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DHA - Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

Kadıköy'de 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü!

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Kadıköy'de 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü!
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İstanbul Kadıköy'de 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Damak Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre Yaşar Karakoç (64)isimli bir kişi 3 katlı metruk binanın bahçesine girip, tavuklara yem vermek istedi. Bahçede bulunan ve üzeri tahta parçasıyla kapatılan kuyuyu fark etmeyen Karakoç, kuyuya düştü. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kadıköyde 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü

Yaşar Karakoç itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu uzatılan ipe bağlanarak, kurtarıldı. Karakoç, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karakoç'u kurtarmak için kuyuya giren bir itfaiye eri de kısa süreli rahatsızlık yaşadı.

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