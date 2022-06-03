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Kadıköy'de 11 katlı binada yangın paniği! Zillere basarak tahliye ettiler

#Yangın#Kadıköy#Restoran

Kadıköy'de 11 katlı apartmanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında uyuyan çok sayıda apartman sakini zillere basılarak binadan tahliye edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

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19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 11 katlı binanın giriş katındaki restoranda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı kaplayan dumanları fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevre güvenliğini alırken, görevliler dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.

Kadıköyde 11 katlı binada yangın paniği Zillere basarak tahliye ettiler

"UYUYORDUK, ZİLE BASILINCA APAR TOPAR DIŞARI ÇIKTIK"

Binadan dışarı çıkan Bülent Lüküslü, "Uyuyorduk, ziller çalınca biri mi geldi dedik. Meğerse yangın çıkmış. Apar topar hepimiz dışarı çıktık. Bizi uyandırdılar" diye konuştu. Alper Arıtürk, "Duman vardı binada. Binadakilere haber verdik. İtfaiyeye ve diğer görevlilere haber verdik. Binadakiler dışarı çıktı. İtfaiye geldi, müdahale etti. Tedbir amaçlı dışarıda bekliyoruz" dedi.

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Kadıköyde 11 katlı binada yangın paniği Zillere basarak tahliye ettiler

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#Yangın#Kadıköy#Restoran

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