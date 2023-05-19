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Kadıköy'de 104 klasik otomobille 104. yıl konvoyu

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#Kadıköy#19 Mayıs#19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
Kadıköyde 104 klasik otomobille 104. yıl konvoyu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 12:56

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Kadıköy'de 104 klasik otomobil konvoy oluşturdu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü yurtta sevinçle kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi İKOD, 104 klasik otomobil ile Kadıköy'de konvoy oluşturdu. Vatandaşlar ve klasik otomobil sahipleri sabah saatlerinde Kadıköy Belediye binasının bahçesinde toplandı. Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi.

Kadıköyde 104 klasik otomobille 104. yıl konvoyu

Kutlamada, bir kişi Barış Manço'ya olan benzerliğiyle dikkat çekti. Saat 10.30 sıralarında 104 klasik otomobilin oluşturduğu konvoy belediye binasından çıktıktan sonra önce Kalamış Caddesi'nden geçti ardından sahil yolunu kullanarak Bağdat Caddesi'ne girdi. Konvoy vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kutlamalara Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Kadıköyde 104 klasik otomobille 104. yıl konvoyu

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Ailesiyle kutlamalara katılan Refika Gözüküçük, "Çok mutluyum. Yaklaşık 5-6 yıldır bu konvoya katılıyoruz. Ama hep oğlum ve eşim katılıyordu, bu sene ilk defa ben de katılacağım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Aracı daha çok gezmek ve dolaşmak için kullanıyoruz. Eşimin gençliğinden hayaliydi. 30 yıldır evliyiz, senelerdir ondan dinledim. 7 yıl önce bizim oldu. Şimdi ailemizin bir parçası. Bakalım konvoya katılacağız güzel bir konvoy olacak inşallah" dedi.

Kadıköyde 104 klasik otomobille 104. yıl konvoyu

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#Kadıköy#19 Mayıs#19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

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