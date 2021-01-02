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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı

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Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.  Boş kalan meydanlar ile polis ekiplerinin yaptığı denetimler havadan görüntülendi.

Kadıköy ve Üsküdarda meydanlar boş kaldı

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