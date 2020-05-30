Kadıköy ve Maltepe'de trafikte denetim

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D-100 Karayolu Maltepe ve Kadıköy'de araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.