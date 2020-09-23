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Buse PEHLİVAN / DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kadıköy ve Maltepe'de ortaya çıktılar! Lüks otomobillerin farlarını böyle çaldılar..

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Anadolu Yakası'nda park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobillerden far çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Kadıköy ve Maltepe'de bir hafta içerisinde meydana gelen 3 ayrı far hırsızlığı olayı üzerine polis soruşturma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde park halindeki otomobillerin farlarının 3 şüpheli tarafından dakikalar içinde çalındığını tespit etti.

Yapılan takip sonucu 20 Eylül Pazar günü Ufuk T. (21), Umutcan İ. (21) ve Y.E. (21) polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin otomobilden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y. E. serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin park halindeki lüks otomobillerin farlarını çaldıkları kameralara yansıdı.

Son dakika haberler: Kadıköy ve Maltepede ortaya çıktılar Lüks otomobillerin farlarını böyle çaldılar..


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