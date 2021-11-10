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Kadıköy ve Maltepe'de 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturuldu

#10 Kasım#Ata'ya Saygı Zinciri#İstanbul
Kadıköy ve Maltepede Ataya saygı zinciri oluşturuldu

İstanbul Kadıköy ve Maltepe'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu. Saygı zincirine çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kadıköy'de saat 9'u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen saygı zinciri, bu yıl salgın önlemleri çerçevesinde el ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Bostancı arasında yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Kadıköy ve Maltepede Ataya saygı zinciri oluşturuldu

Katılımcılar, Büyük Önder Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı söyledi.

Kadıköy ve Maltepede Ataya saygı zinciri oluşturuldu

Kadıköy'de 2013'ten bu yana düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri"ne denizden de tekneler, kanolar, yelken sporcuları, arama kurtarma botları katıldı. Tekneler sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulunurken, dalgıçlar da denizde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Kadıköy ve Maltepede Ataya saygı zinciri oluşturuldu

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Maltepe sahilindeki "Ata'ya saygı zinciri" de sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla denizdeki tekneler meşaleler yakarken, dalgıçlar da Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı posterle şu yüzüne çıktı.

Kadıköy ve Maltepede Ataya saygı zinciri oluşturuldu

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#10 Kasım#Ata'ya Saygı Zinciri#İstanbul

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