Kadıköy ve Beşiktaş'ta 'elektrik' dehşeti: Kaldırımda yürüyen köpekler akıma kapıldı, 1'i öldü

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Beşiktaş'taki olay, 22 Şubat'ta öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı.

Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif şekilde yaralanırken çevredekilerden yardım istedi. Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIKÖY'DE DE AKIMA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ

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Yine iki gün önce de İstanbul Kadıköy'de sahibi tarafından gezintiye çıkarılan bir köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Köpeğin Sahibi olan Fatih Koldaş isimli vatandaş, köpeğiyle birlikte kendisini de elektrik çarptığını söyledi.

SAHİBİ DUYURDU: KÖPEĞİM VE BENİ ELEKTRİK ÇARPTI

Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.