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Kadıköy ve Beşiktaş'ta 'elektrik' dehşeti: Kaldırımda yürüyen köpekler akıma kapıldı, 1'i öldü

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#İstanbul#Beşiktaş#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 12:08

Beşiktaş'ta sahibiyle yürüyen köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Can havliyle sahibini de ısıran köpek veterinere götürüldü. Yine aynı gün Kadıköy Bostancı'da bir köpeğe ve sahibine elektrik çarpmış, köpek hayatını kaybetmişti. Kadıköy ve Beşiktaş'taki bu olaylar İzmir'de 2 kişinin elektrik akımından hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.

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Beşiktaş'taki olay, 22 Şubat'ta öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı.

Kadıköy ve Beşiktaşta elektrik dehşeti: Kaldırımda yürüyen köpekler akıma kapıldı, 1i öldü

Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif şekilde yaralanırken çevredekilerden yardım istedi. Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kadıköy ve Beşiktaşta elektrik dehşeti: Kaldırımda yürüyen köpekler akıma kapıldı, 1i öldü

 KADIKÖY'DE DE AKIMA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ

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Yine iki gün önce de İstanbul Kadıköy'de sahibi tarafından gezintiye çıkarılan bir köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Köpeğin Sahibi olan Fatih Koldaş isimli vatandaş, köpeğiyle birlikte kendisini de elektrik çarptığını söyledi.

Kadıköy ve Beşiktaşta elektrik dehşeti: Kaldırımda yürüyen köpekler akıma kapıldı, 1i öldü

SAHİBİ DUYURDU: KÖPEĞİM VE BENİ ELEKTRİK ÇARPTI

Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.

 

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#İstanbul#Beşiktaş#Köpek

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