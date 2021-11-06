Kadıköy ve Bahçelievler’de cep telefonu çaldı! Kameralara anbean yansıdı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, farklı tarihler arasında Kadıköy ve Bahçelievler’de cep telefonu hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği işyerlerinde güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonlarını çalan şüphelinin A.O., isimli kişi olduğu tespit edildi. Eşkâl ve adres bilgileri belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

A.O.’nun çaldığı telefonları farklı bayilere ve kişilere nakit para karşılığında sattığı tespit edildi. Polis, telefonları alıp, satan F.Ü. ve H.A.'yı da gözaltına aldı.

F.Ü. ve H.A. hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapılırken, A.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.