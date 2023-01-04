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Kadıköy Tina’yı arıyor

Güncelleme Tarihi:

#Tina#Kadıköy#Ziverbey
Kadıköy Tina’yı arıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

Tina, 29 Aralık’ta Kadıköy Ziverbey’de kayboldu.

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Pandeminin en şiddetli zamanında Dilaver Ailesi, Silivri’deki barınaktan 5 yaşındaki Tina’yı sahiplendi. Barınaktaki yaşamdan iki kedi kardeşinin de yaşadığı yeni yuvasına hemen alışan Tina, sevimliligi ve uysallığıyla ailenin gözbebeği oldu. Dilaver Ailesi, işleri nedeniyle Tina’yı iki günlüğüne referansla bulduğu bakıcıya emanet etti. Tina, 29 Aralık’ta Kadıköy Ziverbey’de kayboldu. Sokak sokak Tina’yı arayan aile, pati dostlarını bulmak için adeta Kadıköy’ü seferber etti. Son olarak Feneryolu’nda görüldüğü ihbarını aldıklarını belirten Mine Dilaver, “Tina beyaz ve kahverengi tüylü, kuyruğunun ucu beyaz, kısa bacaklı bir kırma. Çok ürkek ve uysal olduğundan görenlerden yavaşça yaklaşıp kucaklayarak korumaya almalarını rica ediyoruz. Evde iki pati kardeşiyle Tina’ya dört gözle kavuşmayı bekliyoruz. Tina’yı gören ya da bulanlardan bize ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi. Dilaver Ailesi’ne 0549 748 15 61 ve 0532 445 53 66’den ulaşılabilir.

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ÇİPLİ VE TASMASIZ

Çip takılı olan Tina’yı bulan veterinere götürse sahibine hemen ulaşabilir. Tina kayboduğu sırada boynunda tasması bulunmuyordu.

 

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#Tina#Kadıköy#Ziverbey

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