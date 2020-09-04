Kadıköy semt pazarında koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kozyatağı Mahallesi Semt Pazarı'na gelerek denetimde bulundu. Pazarın girişine dezenfekte cihazı konulurken, alışveriş için gelen vatandaşların ateşi de ölçüldü. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı avukat Onur Temurlenk ile gıda mühendisi, zabıta, mahalle muhtarı ve meslek odalarından yetkililerin de katıldığı denetim sırasında kaymakam Özarslan, pazarcı esnafı ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşların ve esnafın, ürünleri elle değil, eldivenle seçmelerini istedi. Bu arada bir zabıta memuru tarafından da, kurallara uyulması konusunda pazarın içinde sık sık anons yapıldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan yaptığı açıklamada, "Bugün bütün Türkiye'de olduğu gibi Kadıköy'ümüzde de Kozyatağı Semt Pazarı'nda salgınla ilgili denetimleri yapmaktayız. İlçe çapında bütün kamu görevlilerimiz, belediye yetkililerimiz sahada. Bu denetimi yaparken temel amaç, koronavirüsle ilgili genel tedbir olan mesafe, maske ve temizlik konusunda vatandaşları, işletmecileri ve çalışanları bilinçlendirmek, bu üç kuralı içselleştirmelerini sağlamak. Aşı bulunana kadar veya bulunduğu söylenen aşı tatbik edilinceye kadar elimizde bu salgına karşı üç aparatımız var. Bu söylediğimiz maske, mesafe ve temizliği önleyici tedbir olarak mutlaka kullanmamız lazım, içselleştirmemiz lazım, bir davranış haline dönüştürmemiz lazım. Daha çok bir idari ceza alma kaygısından ziyade, bunu benimsememiz lazım. Ben değil biz dememiz lazım" dedi.