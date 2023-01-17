Kadıköy scooter adımını bekliyor

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Her geçen gün sayısı artan elektrikli scooter’lar ulaşım kolaylaştırmasının yanı sıra kaldırımlarda yaya geçişini engelliyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu durumla ilgili olarak geçen hafta sosyal medya hesabından, “Tekrar ediyorum, biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız” demişti.

‘ŞİRKETLER YAZILIMLA ENGELLEYEBİLİRLER’

Dün de basın toplantısı düzenleyen Odabaşı, ‘’Bizim amacımız bu araçları belli bir düzen altına almak. Yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin scooterlara müdahale etme şansları yok. Sayısını biz belirlemiyoruz, kullanım şeklini belirlemiyoruz, nereye park edeceklerini belirlemiyoruz ama yaratmış oldukları bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz’’ dedi. Zabıta Kanunu 6. maddesine göre kaldırım ve başka yerlerde yaya geçişini engelleyen scooter’ları ve diğer araçları toplayacaklarını söyleyen Odabaşı, “Bu tür yaya geçişini engelleyen scooter ve araçların hepsini toplayacağız, depoya kaldıracağız. Sahibi gelecek müracaat edecek. Farkındalık yarattık, scooter konusu dünyada da tartışmalı. Paris Belediyesi 2 Nisan’da bunlar ‘devam etsin mi etmesin mi?’ diye oylamaya sunacak. Kişilerin kendi şahsi scooter’larını kullanmalarına sözümüz yok, onlar önlemlerini alıyorlar. Elektrikli scooter’ları kiralayan şirketlerin kontrolsüzlüğüne, yönetmelikte belirtilen sayının kat kat üstünde olmasına, basit bir yazılımla engellenmeleri mümkünken engellenmemelerinedir isyanımız’’ şeklinde konuştu.

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Ulusal Mobilite Platformu’nun verilerine göre, Kadıköy dünyada kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında birinci sırada. Kadıköy’ü, Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip ediyor. Kadıköy’de kullanılan scooterların %30’dan fazlası gün içerisinde farklı ilçelerden Kadıköy’e yapılan yolculuklarla geliyor.

‘YAYAYI ENGELLEYEN HER ŞEYLE MÜCADELE’

Başkan Odabaşı sözlerine şu şekilde devam etti: “Yaya hakkı Kadıköy Belediyesi’nin öncelikli hakkıdır. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biz biliyoruz. Bisiklet ve park yerleri diye yerleri oluşturduk. Kafamın estiği yere park edeyim, öyle bir şey yok. Şirketler gelsin, ‘biz şu bölgelerde park alanı istiyoruz’ desin ama onlar da öneriyle gelsin. ‘Oldu bitti, ben yaptım’ biz buna karşıyız. Kaldırımda yayayı engelleyen her şeyle mücadele etmeye devam edeceğiz.’’