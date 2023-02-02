Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında tepki çeken anlar! Kendisini uyaranlara hakaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Sabiha Gökçen Havalimanı#Metro
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 11:00

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen vatandaş, yolculara küfür ve hakaret etti.

Haberin Devamı

İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Ayrıca metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Sabiha Gökçen Havalimanı#Metro

BAKMADAN GEÇME!

6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör
Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA