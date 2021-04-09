Kadıköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kadıköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları il ve ilçelere göre farklılaşan 5 haneli kodlardır. Bu kodlar İstanbul gibi büyük illerde mahallelere göre de ayrışırlar. İstanbul Kadıköy ilçesinin ve Kadıköy'de bulunan mahallelerin posta kodları nelerdir? İstanbul Kadıköy ilçesinin ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili tüm detayları derledik.
Posta kodlarındaki ilk 2 hane il kodunu, sondaki 3 hane ise ilçe kodunu veya mahalle kodunu belirtir. Küçük illerde bulunan son 3 hane ilçe kodunu ve ilçede bulunan mahalleleri temsil eder.
Kadıköy İlçesi Posta Kodu Nedir?
İstanbul ilinin posta kodu 34000’dır. Bu kodda bulunan ilk 2 kod aynı zamanda İstanbul ilinin plaka kodunu da belirtir. İstanbul Kadıköy ilçesinin posta kodu ise 34744 dür.
Kadıköy İlçesindeki Mahallelerin Posta Kodları Nelerdir?
Kadıköy Acıbadem Mahallesi - 34718
Kadıköy Bostancı Mahallesi - 34744
Kadıköy Caddebostan Mahallesi - 34728
Kadıköy Caferağa Mahallesi - 34710
Kadıköy Dumlupınar Mahallesi - 34720
Kadıköy Eğitim Mahallesi - 34722
Kadıköy Erenköy Mahallesi - 34738
Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi - 34726
Kadıköy Feneryolu Mahallesi - 34724
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi - 34720
Kadıköy Göztepe Mahallesi - 34730
Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi - 34722
Kadıköy Koşuyolu Mahallesi - 34718
Kadıköy Kozyatağı Mahallesi - 34742
Kadıköy Merdivenköy Mahallesi - 34732
Kadıköy Ondokuzmayıs Mahallesi - 34736
Kadıköy Osmanağa Mahallesi - 34714
Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi - 34716
Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi - 34734
Kadıköy Suadiye Mahallesi - 34740
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi - 34724
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