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Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:12 | Son Güncelleme:

Kadıköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kadıköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

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Kadıköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kadıköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları il ve ilçelere göre farklılaşan 5 haneli kodlardır. Bu kodlar İstanbul gibi büyük illerde mahallelere göre de ayrışırlar. İstanbul Kadıköy ilçesinin ve Kadıköy'de bulunan mahallelerin posta kodları nelerdir? İstanbul Kadıköy ilçesinin ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili tüm detayları derledik.

Posta kodlarındaki ilk 2 hane il kodunu, sondaki 3 hane ise ilçe kodunu veya mahalle kodunu belirtir. Küçük illerde bulunan son 3 hane ilçe kodunu ve ilçede bulunan mahalleleri temsil eder.

 Kadıköy İlçesi Posta Kodu Nedir?

 İstanbul ilinin posta kodu 34000’dır. Bu kodda bulunan ilk 2 kod aynı zamanda İstanbul ilinin plaka kodunu da belirtir. İstanbul Kadıköy ilçesinin posta kodu ise 34744 dür.

 Kadıköy İlçesindeki Mahallelerin Posta Kodları Nelerdir?

 Kadıköy Acıbadem Mahallesi - 34718

 Kadıköy Bostancı Mahallesi - 34744

 Kadıköy Caddebostan Mahallesi - 34728

 Kadıköy Caferağa Mahallesi - 34710

 Kadıköy Dumlupınar Mahallesi - 34720

 Kadıköy Eğitim Mahallesi - 34722

 Kadıköy Erenköy Mahallesi - 34738

 Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi - 34726

 Kadıköy Feneryolu Mahallesi - 34724

 Kadıköy Fikirtepe Mahallesi - 34720

 Kadıköy Göztepe Mahallesi - 34730

 Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi - 34722

 Kadıköy Koşuyolu Mahallesi - 34718

 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi - 34742

 Kadıköy Merdivenköy Mahallesi - 34732

 Kadıköy Ondokuzmayıs Mahallesi - 34736

 Kadıköy Osmanağa Mahallesi - 34714

 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi - 34716

 Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi - 34734

 Kadıköy Suadiye Mahallesi - 34740

 Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi - 34724

 

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