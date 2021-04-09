Kadıköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kadıköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodlarındaki ilk 2 hane il kodunu, sondaki 3 hane ise ilçe kodunu veya mahalle kodunu belirtir. Küçük illerde bulunan son 3 hane ilçe kodunu ve ilçede bulunan mahalleleri temsil eder.

Kadıköy İlçesi Posta Kodu Nedir?

İstanbul ilinin posta kodu 34000’dır. Bu kodda bulunan ilk 2 kod aynı zamanda İstanbul ilinin plaka kodunu da belirtir. İstanbul Kadıköy ilçesinin posta kodu ise 34744 dür.

Kadıköy İlçesindeki Mahallelerin Posta Kodları Nelerdir?

Kadıköy Acıbadem Mahallesi - 34718

Kadıköy Bostancı Mahallesi - 34744

Kadıköy Caddebostan Mahallesi - 34728

Kadıköy Caferağa Mahallesi - 34710

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi - 34720

Kadıköy Eğitim Mahallesi - 34722

Kadıköy Erenköy Mahallesi - 34738

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi - 34726

Kadıköy Feneryolu Mahallesi - 34724

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi - 34720

Kadıköy Göztepe Mahallesi - 34730

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi - 34722

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi - 34718

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi - 34742

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi - 34732

Kadıköy Ondokuzmayıs Mahallesi - 34736

Kadıköy Osmanağa Mahallesi - 34714

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi - 34716

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi - 34734

Kadıköy Suadiye Mahallesi - 34740

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi - 34724

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