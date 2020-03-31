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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

Kadıköy Meydanı ve İskelesi boş kaldı

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Kadıköy Meydanı ve İskelesi boş kaldı
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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrısına uyan birçok İstanbullu evde kaldı. Sabah işe gidiş saatlerinde yoğunluğun görüldüğü Kadıköy İskelesi boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok İstanbullu evde kalın çağrısına uydu. İstanbul'da pek çok meydan sessizliğe büründü. Kadıköy Meydanı ve Sahili, vatandaşlar sokağa çıkmayınca boş kaldı. Vapurlara binen yolcu bulunmazken, dolmuş duraklarında ve metro girişlerinde kimsenin olmadığı gözlendi.

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