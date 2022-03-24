Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy Caddebostan'da kaza ile biten yarış kamerada

#Trafik Kazası#Yarış#Otomobil
Kadıköy Caddebostanda kaza ile biten yarış kamerada

Kadıköy Caddebostan'da yarış yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, beton dubalara, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer otomobillerin son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobili kullanan sürücü kaçtı.

Haberin Devamı

Caddebostan Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde saat 02.45 sıralarında yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre yoldaki diğer otomobillerle yarışan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 DVT 348 plakalı otomobil,  yol kenarında bulunan beton dubalara çarptı. Bu sırada savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan çöp konteyneri ardından da aydınlatma direğine çarptı. Konteyner içerisindeki çöpler etrafa saçılırken aydınlatma direği devrildi. Otomobil sürücüsü ve yanındakiler araçtan inerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savaş alanına dönen caddede, başka bir kaza yaşanmaması için olay yerine gelen ekipler tarafından önlem alındı. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, otomobilin dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kadıköy Caddebostanda kaza ile biten yarış kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan otomobilin, savrulduktan sonra yoldaki diğer otomobillerin arasından geçtiği, çöp konteynerinin de kaldırıma çıktığı görüldü. 

Kadıköy Caddebostanda kaza ile biten yarış kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Yarış#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu