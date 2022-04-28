Kadıköy boğası bakımda

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KADIKÖY’ün simgelerinden biri olan Altıyol’daki boğa heykeli, çok fazla insan temas ettiği için üzerinde oluşan küçük delikler nedeniyle onarıma alındı. Kadıköy Belediyesi, 1864 yılında yapılan heykelde insanlar çok fazla temas ettiği için bozulmalar ve küçük delikler oluştuğunu açıklamış, “Kendisini çok sevdiğinizi biliyoruz fakat sembolümüz olarak uzun yıllar aramızda kalması için lütfen dokunmadan sevgimizi gösterelim” mesajını paylaşmıştı.

BÜTÜNLÜĞÜNDE RİSK OLUŞTU

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü boğayı bakım ve onarıma aldı. İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, “Müdahale edilmemesi halinde heykelin bütünlüğünün daha da zarar göreceğini tespit ettik”dedi.