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Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili kadın üyeye tepki çeken sözler

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#CHP#AK Parti#Kadıköy Belediye Meclisi
Kadıköy Belediye Meclisinde AK Partili kadın üyeye tepki çeken sözler
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 21:51

Kadıköy Belediye Meclisi' 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı. Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattı sonra da 'Şunu atalım dışarıya' dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

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CHP, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlattı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

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Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.

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#CHP#AK Parti#Kadıköy Belediye Meclisi

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