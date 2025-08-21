Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü! 'İlk defa dip savaklarımız görünüyor'

Haberin Devamı

Keşan Belediyesi vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. Belediyenin hazırladığı videoda toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranının, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere gerilediği belirtildi.

Videoda kuruyan barajın dronla havadan görüntüleri ile Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara’nın açıklamasına yer verildi.

Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını, suya erişimin zorlaştığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kara,

Kentteki içme suyu kaynaklarının bitme noktasına geldiğini ve her damla suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bedri Kara, "Barajımızdaki su seviyesi daha önce hiç bu kadar azalmamıştı. İlçeye günlük 10-12 bin metreküp su verildiğini düşünürsek, 1 ay içinde barajdaki suyu bitirebiliriz.

İlk defa dip savaklarımız görünüyor, suyumuz bitmek üzere. Her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız.diye konuştu.