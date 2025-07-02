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KADES'ten yardım isteyen kadının evine kurşun yağdı: Eve 4 kurşun isabet etti, camlar kırıldı

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#KADES#Eskişehir#Kurşunlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 10:36

Eskişehir'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım isteyen kadının bulunduğu eve pompalı tüfekle 4 el ateş eden şahıs yakalandı. Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, babasını suçladı.

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Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Mertler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede oturan bir kadın, KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Polis ekipleri adrese doğru yoldayken, beyaz renkli TOFAŞ marka bir araç ile kadının bulunduğu evin önüne giden Ç.O. isimli erkek şahıs ikamete pompalı tüfekle ateş açtı. Eve kurşunların isabet etmesi sonucunda camlar kırıldı. Büyük panik yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KADESten yardım isteyen kadının evine kurşun yağdı: Eve 4 kurşun isabet etti, camlar kırıldı

YERDE 6 ADET KOVAN BULUNDUĞU GÖRÜLDÜ

KADES ihbarı ve mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede eve 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. Ayrıca, yerde 6 adet kovan bulundu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından müştekiler ilgili polis merkezlerine götürüldü. Öte yandan, ikamete ateş açan şüphelinin olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra yakalandığı öğrenildi.
Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, sakinliğini koruyamadı. Saldırıyı yaptığını tahmin ettiği babasına karşı öfkeli olduğunu dile getiren genç adam, babasına tehditler yağdırdı.

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#KADES#Eskişehir#Kurşunlama

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