‘Kadeş’in 2 sırrı çözüldü

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın Çorum’un Boğazköy-Hattuşa Örenyeri’nde yürüttüğü kazılarda, bir yıl önce gün yüzüne çıkarılan Kadeş Barış Antlaşması’na ait yeni tablet parçasının içeriği çözüldü. Yürütülen detaylı bilimsel incelemenin ardından buluntuda, Antlaşmanın 12–20’inci maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik muamelesini düzenleyen hükümlere ait satırların yer aldığı ortaya çıktı.

EVLERİNİ TAHRİP ETMEYİN

Tablet parçası, kazı çalışmalarında Büyükkale’deki “E” binası yakınlarında bulundu. Bir yüzü korunmuş olan çivi yazılı parça üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca detaylı bilimsel incelemeler yürütüldü. Çalışmalar sonucunda parçanın Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında yapılan ve en eski anlaşma olarak bilinen Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi. Yeni buluntuda, antlaşmanın 12–20’inci maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik muamelesini düzenleyen hükümlere ait satırlar yer alıyor. Kırık ve eksik bölümleri bulunan metnin okunabilen kısımlarında Mısır ve Hatti ülkelerinden kaçan kişilerden söz edilirken evlerin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler de bulunuyor.

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Kadeş Antlaşması ’na ait tablet parçası Çorum’un Boğazköy-Hattuşa Örenyeri’nde bulundu.

İNSAN ONURUNU KORUYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşarak şunları aktardı: “Yeni parça bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırları içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.”

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III. HATTUŞİLİ İLE II. RAMSES ARASINDA

Kadeş Barış Antlaşması’nın Mısırca metni, Mısır’daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Akadça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa’da 1906–1912 yılları arasındaki ilk dönem kazılarında ortaya çıkarıldı. Daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi koleksiyonlarında yer alıyor. Yeni keşif ise antlaşmanın Hattuşa’daki kil tablet nüshalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyor. Büyükkale’de sürdürülen kazılarda, antlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.