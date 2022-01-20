KADES'i kullanan kadının imdadına polis yetişti

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşi S.S’in kaldığı baba evini gelip saldırdı. Bu sırada S.S Kadın Destek Uygulamasını (KADES) aracılığıyla yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.



S.S’in kardeşi O.B, M.S’in üzerine arabayı sürdüğü esnada araca pompalı tüfekle ateş açtı. M.S, kullandığı otomobille apartmanın korkuluklarına çarptı. Ardından araçtan inen M.S ile kendisine ateş açan O.B arasında kavga yaşandı. Daha sonra M.S tekrardan eve girmeye çalışıp, S.S’ye saldırmak istedi.

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