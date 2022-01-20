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KADES'i kullanan kadının imdadına polis yetişti

#KADES#Polis#Kurtarma
KADESi kullanan kadının imdadına polis yetişti

Adana’da ayrılma aşamasında olan bir kişi, karısının kaldığı babasının evini bastı. Bu sırada saldırıya uğrayan kadın KADES’i kullanarak yardım istediği polisler tarafından kurtarıldı.

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşi S.S’in kaldığı baba evini gelip saldırdı. Bu sırada S.S Kadın Destek Uygulamasını (KADES) aracılığıyla yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

S.S’in kardeşi O.B, M.S’in üzerine arabayı sürdüğü esnada araca pompalı tüfekle ateş açtı. M.S, kullandığı otomobille apartmanın korkuluklarına çarptı. Ardından araçtan inen M.S ile kendisine ateş açan O.B arasında kavga yaşandı. Daha sonra M.S tekrardan eve girmeye çalışıp, S.S’ye saldırmak istedi.

KADESi kullanan kadının imdadına polis yetişti



Bu sırada olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, pompalı tüfekle ateş açan O.B’yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan koca ise polis araçların mahalleye giriş yaptığını görmesi üzerine olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Polis tarafından gözaltına alınan O.B’ye ekip aracına bindirildiği esnada basın mensuplarına küfür ederek saldırmak istedi.

Polis, saldırgan M.S’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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KADESi kullanan kadının imdadına polis yetişti

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#KADES#Polis#Kurtarma

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