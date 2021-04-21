KADES’e 75 bin 592 kadından ihbar

Soylu, “KADES kullanıma açıldığı 24 Mart 2018 tarihinden, 20 Ocak 2021 tarihine kadar 75 bin 592 kadın vatandaşımız ihbarda bulunmuştur” dedi.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Bakan Soylu ayrıca, Hürriyet’in önceki gün kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasıyla ilgili yaptığı habere ilişkin de Twitter hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanlığı’nca 2018’de hizmete alınan, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri KADES uygulamasını bugüne kadar 2 milyon 135 bin kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama sadece erkek şiddetine maruz kalanlara yönelik değil. Sistem evde, dışarıda herhangi bir tehlike anında tek tuşa basılarak güvenlik güçlerine koordinat gönderilmesini sağlıyor.

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