KADES’e 1.4 milyon ihbar geldi

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Yerlikaya, bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her bir kadının şiddetten uzak, şiddet korkusu olmadan güven içinde, huzur içinde yaşaması asla taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur” diyerek şöyle devam etti:

“KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi. Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısı 1 milyon 420 bin 66 oldu. Bu ihbarların her biri en öncelikli ihbar kabul edildi ve hemen gereğini yaptık.

KADINA KALKAN ELLERİ İNDİRMEYE KARARLIYIZ

Kadına şiddetle ilgili KADES’e ya da 112’ye gelen çağrı ‘En öncelikli çağrı’ sınıfındadır. Eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğunu konuma en yakın ekip kimse şube, birim gözetmeksizin ki o ekip trafik olabilir, asayiş olabilir, özel harekat olabilir; o arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor.”