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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu

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KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu
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BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Ç.E.’nin evine giden M.E., kadının cep telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması (KADES) acil yardım butonundan yardım talebi üzerine gelen polis ekiplerince, usturayla saldırmak istediği sırada yakalanıp, gözaltına alındı. M.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E., ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Ç.E.'nin evine gitti. M.E. hakaret ve tehditlerde bulununca, Ç.E., cep telefonuna yüklediği KADES acil yardım butonuna basarak polisten yardım istedi. Çağrı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, elindeki usturayla eşine zarar vermek isteyen M.E.'yi gözaltına aldı.

M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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