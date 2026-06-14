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KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

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#KADES#Polis#Şehit
KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 03:45

Muğla’da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın olayla ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekibe şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Şehit Tayfun Baş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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#KADES#Polis#Şehit

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