Kaderimizi siz belirleyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lise, üniversite öğrencisi ve yeni mezun işsizlerin kurduğu Genç İşsizler Platformu üyeleriyle videokonferans toplantısında buluştu. Gençlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu şu tavsiyelerde bulundu:

“Üniversitelerin gerçek anlamda üniversite olması için bilimsel, yönetsel, mali özerkliğinin olması lazım. Aksi halde yönlendirilen, baskı altına alınan, tartışmaların bile yasaklandığı ortamda üniversite olmaktan çıkar.

Eğer siz demokrasi ve özgürlük istiyorsanız, CHP dahil rahatlıkla eleştirmek istiyorsanız, önce bu demokratik sistemi getirmek, bu otoriter sistemi bitirmek zorundayız. Ondan sonra rahatlıkla eleştirebilirsiniz. Eskiden birçok komedyen, yazar siyasi partileri eleştirebilirdi. Şimdi evlerde gülmeyi unuttuk.

DÖRT AYAKLI STRATEJİ

Önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan bizler değiliz. Sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç. Türkiye’yi kurtaracak olan sizlersiniz. Türkiye kalkınmak, büyümek, istihdam yaratmak için dört ayaklı stratejiyi hayata geçirmek zorundadır. Birinci ayağı gelişmiş demokrasi. İkinci ayağı üreten Türkiye. Üçüncü ayağı ise güçlü bir sosyal devlet. Dördüncü ayağı ise sürdürülebilirlik.”

8 MART MESAJI: TÜRKİYE’Yİ BU AYIPTAN KURTARACAĞIZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte video mesaj paylaştı, şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz, gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun, onları yürekten kutluyoruz."