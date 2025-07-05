Kader’i de eşi katletti

Haberin Devamı

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Yunus Köse, eşine ateş etti. Kader Köse kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Köse bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Köse çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

‘ANNESİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ’

Oğlunun cenazesini teslim alan Nurdan Köse, “Ah Yunus’um, niye kıydın canına, çocuklarına da mı acımadın” diyerek gözyaşı döktü. Yunus Köse’nin amcası Hüseyin Köse ise “Olaydan önce annesini arayıp helallik istemiş. Sonra da bu acı olay yaşandı” dedi