‘Kader ortaklığı yapıyoruz’

AÇIKLAMALARA DİKKAT EDİN

Edinilen bilgilere göre, cumhur ittifakına yönelik 2023 yılına kadar algı operasyonlarının yapılmaya devam edeceğini savunan Bahçeli, kurmaylarını bu konuda uyardı.

Bahçeli, “İttifak 2023’e kadar devam edecek. MHP algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden, cumhur ittifakının itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Bugüne kadar elde edilen her şey ittifakın başarısıdır. Herkes açıklamalarına ve konuşmalarına dikkat etsin. İttifaka zarar verecek durumun içerisinde olmayın” dedi.

BAŞARILI NOKTADAYIZ

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye de değinen Bahçeli, bu konuda Türkiye’nin başarılı bir noktada olduğunu ifade ederek, “Özellikle Avrupa ve ABD gibi ülkelerden çok daha önde bir noktadayız. Türkiye, sağlık konusunda attığı doğru adımlarla başarısını bir kez daha ispat etti” görüşünü savundu.

MYK’da, baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişiklikleri içeren taslak metin de gündeme geldi.

Devlet Bahçeli, taslağın önümüzdeki günlerde Meclis’e geleceğini ve bu konuyla ilgili hükümete verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, 14 Mart 2021’de yapılacak kongreyle ilgili de “Partiye ve davaya zarar verenleri ayıklayacağız” değerlendirmesinde bulundu.