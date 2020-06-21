‘Kader ortaklığı yapıyoruz’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, “Cumhur ittifakı sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gidecektir. Bundan birkaç sene önce herkes ‘İttifak dağıldı, dağılacak ve çatladı’ gibi yorumlar yapıyordu. Ancak şimdi kimse ağzını açamıyor. Biz burada kader ortaklığı yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
AÇIKLAMALARA DİKKAT EDİN
Edinilen bilgilere göre, cumhur ittifakına yönelik 2023 yılına kadar algı operasyonlarının yapılmaya devam edeceğini savunan Bahçeli, kurmaylarını bu konuda uyardı.
Bahçeli, “İttifak 2023’e kadar devam edecek. MHP algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden, cumhur ittifakının itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Bugüne kadar elde edilen her şey ittifakın başarısıdır. Herkes açıklamalarına ve konuşmalarına dikkat etsin. İttifaka zarar verecek durumun içerisinde olmayın” dedi.
BAŞARILI NOKTADAYIZ
Koronavirüs salgınıyla mücadeleye de değinen Bahçeli, bu konuda Türkiye’nin başarılı bir noktada olduğunu ifade ederek, “Özellikle Avrupa ve ABD gibi ülkelerden çok daha önde bir noktadayız. Türkiye, sağlık konusunda attığı doğru adımlarla başarısını bir kez daha ispat etti” görüşünü savundu.
MYK’da, baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişiklikleri içeren taslak metin de gündeme geldi.
Devlet Bahçeli, taslağın önümüzdeki günlerde Meclis’e geleceğini ve bu konuyla ilgili hükümete verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, 14 Mart 2021’de yapılacak kongreyle ilgili de “Partiye ve davaya zarar verenleri ayıklayacağız” değerlendirmesinde bulundu.
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