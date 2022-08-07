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Kader Keskin'in sır ölümü! 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı yürek burktu

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#Samsun#Sosyal Medya#Hastane
Kader Keskinin sır ölümü 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı yürek burktu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 16:14

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Kader Keskin (23), oturduğu binanın önündeki kaldırımda ölü bulundu.

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Olay, gece saatlerinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, Kader Keskin'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'i hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis ekipleri, Kader Keskin'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti. Keskin'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü.

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#Samsun#Sosyal Medya#Hastane

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