Kader Buse’nin annesinden yürek burkan paylaşım

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25 Ocak’ta yapılan aramalarda; Kader Buse Acar’a ait eşyalar ve takılar, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları, Ağva Deresi’nden denize doğru sürdürüldü. Ancak genç kıza ait bir ize rastlanmadı. 2 Mayıs 2019’da Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kızları Kader Buse’yi hortum felaketinde kaybeden Ahmet ve Ayla Acar çiftinin acısı, 6 yıl boyunca dinmedi.

‘GELDİ YİNE 24 OCAK’

Ayla Acar, kızının fotoğraflarıyla yaptığı son paylaşımda, “Busem ‘Hep aynı döngü yıldönümleri, kutlamalar bir yıl geçiyor’ diyordun. Değişen bir şey yok. Bir yıl daha geçti. Geldi yine 24 Ocak. Busem ‘Ben gelinceye kadar hazırla gidilecek yerleri’ derdin. Gidilecek yerler çok. Seni bekliyor. Anneni bıraktığın yerde annen sensiz, yalnız” dedi. Ayla Acar, kızının 19 Ocak’taki doğum gününde de üzerinde “İyi ki doğdun Busem. Kaybolalı 6 yıl bitti, 7 yıl oldu” notunun bulunduğu bir pasta paylaşımı yapmıştı.

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