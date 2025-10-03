KADEM'in "Kadın ve Aile" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Haberin Devamı

Kadının aile içindeki emeğini ve dönüştürücü rolünü sanatın diliyle görünür kılmak amacıyla düzenlenen ve 865 kişinin 2 bin 23 fotoğrafla katıldığı yarışmanın ödül töreni Kazlıçeşme Sanat'ta yapıldı.

KADEM'in hazırladığı tanıtım filmiyle başlayan törende konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınadı.

Filoda bulunan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sena Polat ile KADEM Genel Müdür Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman'ın İsrail tarafından gözaltına alındığını anlatan Sarı, "Silahsız ve barışçıl gönüllülerin bulunduğu bu filoya yapılan saldırı sadece hukuksuz değil aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine karşı işlenmiş büyük bir suçtur. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insanlık dışı ablukası sona ermeli, insani yardım koridoru acilen açılmalı." ifadelerini kullandı.

Sarı, KADEM'in 12 yıldır, kadının onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalıştığını vurgulayarak, "'İnovasyonda Kadın' projesiyle girişimci kadınları destekliyoruz. 'Geleceğe İşbaşı' projemizle devlet koruması altında olan genç kızları kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hayata hazırlıyoruz. Kadın destek merkezlerimizi Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"BU YIL KADIN VE AİLE İLİŞKİSİNİ FOTOĞRAF YARIŞMAMIZIN TEMASI OLARAK BELİRLEDİK"

KADEM olarak kadın hakları mücadelesini sanatla desteklediklerini belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda 2020 yılında KADEM Sanat Dijital Platformu'nu hayata geçirdik. Platform aracılığıyla fotoğraf, resim, senaryo ve öykü dallarında yarışmalar düzenliyoruz. 2025 yılı "Aile yılı" olarak ilan edildi. Bizler sağlıklı ve güçlü aile yapısının bireysel ve toplumsal huzurun teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu yıl bu vesileyle kadın ve aile ilişkisini fotoğraf yarışmamızın teması olarak belirledik. Çünkü fotoğraf bir anın özünü yakalamaktır. Bazen bir kare zamanı durdurarak hafızamıza ve tarihimize yön verir. Toplumların belleğini şekillendirir. Bir düşünceyi ya da bir dönemi simge haline getirebilir."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Kazlıçeşme Sanat'ta törene ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arısoy, "Böyle bir yarışmayı 2025 Aile Yılı vesilesiyle düzenlediğiniz için sizi kutluyorum. Başka hususlarda da kültür ve sanatın ifade edici, temsil edici ve kalıcı hale getirici fonksiyonundan, yeteneğinden ve kabiliyetinden istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yarışmaya katılanları ve ödül alanları tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi. Sergilenmeye hak kazanan eserler de Kazlıçeşme Sanat'ta kurulan alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bu eserler ayrıca KADEM'in 57 ildeki temsilciliklerinde ve dijital platformlarda sanatseverlerle buluşacak.